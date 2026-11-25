Dy impiante të përpunimit të naftës në pronësi të kompanisë shtetërore ruse Rosneft kanë pezulluar aktivitetin pas goditjeve nga dronët ukrainas. Rafineritë e Syzranit dhe Saratovit janë dëmtuar gjatë një serie sulmesh të Ukrainës ndaj infrastrukturës energjetike të Rusisë.
Raportimet e Reuters, Ukrainska Pravda dhe mediave të tjera ndërkombëtare bëjnë të ditur se goditjet prekën pajisjet kryesore të të dyja rafinerive, duke shkaktuar ndalimin e përpunimit të naftës bruto.
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Në rafinerinë e Syzranit, në rajonin e Samaras, janë dëmtuar disa struktura, mes tyre edhe njësia kryesore e distilimit të naftës bruto, e identifikuar si CDU-6. Kjo pajisje përbën rreth 71% të kapacitetit përpunues të impiantit. Burime të industrisë, të cituara nga Reuters, vlerësojnë se rikthimi i saj në punë mund të kërkojë të paktën një muaj.
Rafineria e Saratovit e kishte ndalur më herët punën, më 8 shtator, pasi një sulm me dronë shkaktoi dëmtime dhe shpërthimin e zjarreve në kompleks. Objekti po përgatitej të rifillonte aktivitetin, por u godit përsëri.
Së bashku, dy rafineritë kanë një kapacitet të projektuar për të përpunuar rreth 15.5 milionë tonë naftë bruto në vit. Goditjet janë pjesë e përpjekjeve të Ukrainës për të dobësuar sektorin energjetik rus, i cili siguron të ardhura të rëndësishme për ekonominë e vendit dhe karburant për forcat e tij ushtarake.
Të dhënat e raportuara nga Reuters tregojnë se, deri në fund të gushtit, Rusia po përballej me mungesa të ndjeshme benzine, ndërsa sulmet ukrainase kishin ndikuar në prodhimin vendas të karburanteve.
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka vënë gjithashtu në dukje shtimin e sulmeve ndaj kapaciteteve ruse të përpunimit të naftës gjatë vitit 2026. Goditja ndaj dy rafinerive të Rosneft përbën një tjetër goditje për infrastrukturën energjetike të Rusisë, në një periudhë kur Ukraina po rrit përdorimin e dronëve me rreze të gjatë kundër objektivave strategjikë në territorin rus.