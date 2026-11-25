Arbitri boshnjak Irfan Peljto u përball me një episod të rrallë gjatë duelit të Ligës së Kampionëve mes Feyenoordit dhe Portos, të zhvilluar mbrëmjen e së martës në Roterdam dhe të përfunduar 0-1. Një sinjal i gabuar nga ora e tij e njoftoi për një gol që në të vërtetë nuk kishte ndodhur, ndërsa ndërhyrja e VAR-it shmangu një vendim të gabuar.
Porto kryesonte 0-1 në minutat e fundit, ndërsa Feyenoordi po kërkonte me ngulm barazimin. Rezervisti Nacho Ferri goditi me kokë drejt portës, por portieri Diogo Costa nuk mundi ta kontrollonte topin.
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Topi u përplas në shtyllë dhe më pas u rikthye te duart e portierit portugez. Në atë çast, sistemi i teknologjisë së vijës së portës i dërgoi Peljtos sinjalin se topi kishte kaluar tërësisht vijën, ndaj gjyqtari akordoi golin.
Futbollistët dhe tifozët e Feyenoordit nisën festën, por aksioni u rishikua menjëherë nga VAR-i. Pamjet filmike dëshmuan se topi nuk e kishte kaluar vijën e portës, ndaj goli u anulua dhe Porto ruajti avantazhin 0-1.
Fitorja ishte siguruar që në minutën e dytë, kur Oussama Targhalline shënoi autogol me kokë pas një krosimi të Oskar Pietuszewskit nga krahu i Portos.
Trajneri i Portos, Francesco Farioli, deklaroi për UEFA-n se triumfi kishte një peshë të veçantë, pasi klubi nuk kishte fituar në Holandë prej 33 vjetësh. Pas pesë ndeshjesh, Feyenoordi ka grumbulluar tre pikë dhe renditet i 32-ti në tabelën e Ligës së Kampionëve. Në shtatë ndeshjet e fundit në të gjitha kompeticionet, skuadra ka pësuar pesë humbje.