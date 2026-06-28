Mucunski nga Forumi i Dubrovnikut bën thirrje për zgjerim të BE-së mbi baza të besueshme dhe merite

Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, ka kërkuar që procesi i anëtarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian (BE) të jetë i besueshëm, i parashikueshëm dhe i mbështetur në meritë, transmeton Anadolu.
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Pas pjesëmarrjes në Forumin e Dubrovnikut, Mucunski shkroi në rrjetin social amerikan X se bisedimet ishin të fokusuara te e ardhmja e zgjerimit të BE-së në Ballkanin Perëndimor, si edhe te perspektiva evropiane e rajonit.
Ai nënvizoi se integrimi gradual mund të ketë vlerë si instrument vetëm në rast se funksionon si urë drejt anëtarësimit të plotë në BE, dhe jo si një “dhomë pritjeje e përhershme” për vendet që synojnë anëtarësimin.
Mucunski ritheksoi përkushtimin e Maqedonisë së Veriut për të vijuar me reformat dhe për t’u harmonizuar plotësisht me Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë të BE-së.
Sipas kryediplomatit maqedonas, integrimi evropian i Ballkanit Perëndimor është një interes i përbashkët strategjik, që ndihmon në rritjen e sigurisë, stabilitetit dhe prosperitetit të Evropës.
“Momenti për zgjerimin është këtu. Varet nga të gjithë ne që ta shfrytëzojmë këtë mundësi”, tha Mucunski.