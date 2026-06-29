Mucunski: Çështjen me Sofjen e konsiderojmë të mbyllur, tani presim reagimin e tyre

Ministri i Punëve të Jashtme, Timço Mucunski, deklaroi se hetimi për rrjedhjen e notës diplomatike nga Bullgaria, që lidhet me udhëtimin e bashkëshortes dhe djalit të kryeministrit Hristijan Mickoski në qendrën e skive “Pamporovo”, duhet të zhvillohet atje ku ekziston njohuria më e madhe për këtë çështje.
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I pyetur nga “Lokalno” nëse ministria do të hetojë mundësinë që nota diplomatike të ketë dalë nga ambasada e RMV-së në Bullgari, Mucunski tha: “Nga pikëpamja zyrtare, e kemi mbyllur temën me Sofjen dhe presim një përgjigje të përshtatshme nga ana e tyre. Sipas mendimit tim, nuk është në frymën e miqësisë dhe fqinjësisë së mirë të thuhet se ky është informacion i vjetër, nuk është mirë kur bëhet fjalë për komunikim diplomatik”.
Javën e kaluar, kryeministri Mickoski u shpreh se për këtë incident kishte njoftuar aleatët e NATO-s, pasi sipas tij bëhej fjalë për një rast që cenonte sigurinë e tij dhe të familjes së tij.
Në reagimin e saj fillestar, Sofja zyrtare mohoi që nota diplomatike të kishte rrjedhur nga Ministria e tyre e Punëve të Jashtme, duke arsyetuar se bëhej fjalë për një ngjarje të ndodhur kohë më parë. Rasti lidhet me një udhëtim të bashkëshortes së Kryeministrit në janar të këtij viti./Telegrafi/