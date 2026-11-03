Mickoski paralajmëron tri fabrika në dhjetor dhe mbi 1,000 vende pune

Tri objekte të reja prodhuese pritet të hapen në dhjetor, me kusht që aktivitetet të ecin sipas planifikimit, bëri të ditur kryeministri Hristijan Mickoski. Me arritjen e kapacitetit të plotë, këto fabrika duhet të krijojnë më shumë se 1,000 vende pune me paga të mira.
Njoftimi erdhi gjatë një video-adresimi për vizitën e tij të punës në Dyseldorf të Gjermanisë, të cilën Mickoski e cilësoi jashtëzakonisht të suksesshme. Atje ai zhvilloi bisedime me përfaqësues politikë dhe me disa kompani që kanë shfaqur interes për investime në Maqedoni.
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Mes kompanive me të cilat u zhvilluan takime ishte edhe gjermania “Geresheimer”. Përmes dy investimeve të deritanishme në Maqedoni, kjo kompani ka investuar gjithsej rreth 120 milionë euro dhe ka afërsisht 300 të punësuar.
Mickoski bëri të ditur se “Geresheimer” parashikon një tjetër investim, që do të shtrihej në 100,000 metra katrorë. Sipas tij, ky projekt do ta çonte numrin e punonjësve në 500, ndërsa veprimtaria e kompanisë në vend praktikisht do të trefishohej.
Duke përshkruar agjendën e vizitës, kryeministri tha se dita kishte nisur me një takim dypalësh me Hendrik Wiest, kryeministrin e landit gjerman të Rajnit Verior-Vestfalisë. Biseda rikonfirmoi raportet e mira dhe hapësirat për zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik.
Sipas Mickoskit, nga gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, vetëm Maqedonia ka nënshkruar me këtë land gjerman një marrëveshje për këtë formë bashkëpunimi dypalësh dhe ekonomik.
Për të ilustruar peshën ekonomike të Rajnit Verior-Vestfalisë, ai përmendi popullsinë prej rreth 18 milionë banorësh dhe produktin e brendshëm bruto nominal prej mbi 900 miliardë eurosh në vitin 2025. Mickoski e renditi landin ndër rajonet ekonomikisht më të fuqishme të Gjermanisë.
Në krahasimin që bëri, ai shpjegoi se, nëse PBB-ja e Maqedonisë do të ishte rreth 18 miliardë euro, ekonomia e këtij landi do të ishte 50 herë më e madhe. Ai nënvizoi se kjo ofron mundësi të mëdha për bashkëpunim ekonomik.
Mickoski e ftoi homologun e Rajnit Verior-Vestfalisë të udhëtojë drejt Maqedonisë pas zgjedhjeve shtetërore, të cilat, sipas deklarimit të tij, pritet të mbahen në prill të vitit të ardhshëm.
Në përmbyllje të adresimit, kryeministri tha se përpjekjet për Maqedoninë po vazhdojnë edhe në Gjermani dhe u përshëndet duke paralajmëruar se do të shihen së shpejti në Shkup.