Champions, Galatasaray dhe Sportingu marrin fitore në xhiron e katërt

Champions, Galatasaray dhe Sportingu marrin fitore në xhiron e katërt

Dy takimet e para të së martës në Ligën e Kampionëve u mbyllën me suksesin e Galatasarayt në fushën e vet dhe të Sportingut në transfertë. Në xhiron e katërt të fazës së ligës, skuadra nga Stambolli mundi Stuttgartin 2:0, ndërsa Sportingu fitoi 1:0 përballë Shakhtar Donetskut.

Në Stamboll, të dy golat e Galatasarayt mbajtën firmën e Alexey Batrakov, i cili shënoi në minutat e 12-të dhe të 15-të. Me këtë sukses, Galatasaray numëron dy fitore në Champions dhe ka arritur në 6 pikë.

Të lidhura

None found

Përballja në Londër u vendos nga Issa Doumbia, autor i golit të vetëm të Sportingut në minutën e 59-të. Kjo ishte fitorja e tretë për Sportingun, që tashmë ka grumbulluar 9 pikë.


Shtuar 3.11.2026 20:42

A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?

A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?
Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim

Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim
Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes

Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes
Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt

Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt
Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali

Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali
Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren

Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren
Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit

Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit
Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane

Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane