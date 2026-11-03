Champions, Galatasaray dhe Sportingu marrin fitore në xhiron e katërt

Dy takimet e para të së martës në Ligën e Kampionëve u mbyllën me suksesin e Galatasarayt në fushën e vet dhe të Sportingut në transfertë. Në xhiron e katërt të fazës së ligës, skuadra nga Stambolli mundi Stuttgartin 2:0, ndërsa Sportingu fitoi 1:0 përballë Shakhtar Donetskut.
Në Stamboll, të dy golat e Galatasarayt mbajtën firmën e Alexey Batrakov, i cili shënoi në minutat e 12-të dhe të 15-të. Me këtë sukses, Galatasaray numëron dy fitore në Champions dhe ka arritur në 6 pikë.
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Përballja në Londër u vendos nga Issa Doumbia, autor i golit të vetëm të Sportingut në minutën e 59-të. Kjo ishte fitorja e tretë për Sportingun, që tashmë ka grumbulluar 9 pikë.