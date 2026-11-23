Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, paralajmëroi të hënën se Moska po përgatit një valë të re sulmesh ajrore kundër vendit të tij, ndërsa u bëri apel Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tjerë që të vijojnë furnizimet me sisteme të mbrojtjes ajrore.
Gjatë videomesazhit të tij të mbrëmjes drejtuar qytetarëve ukrainas, Zelensky njoftoi se shërbimet e inteligjencës kishin siguruar të dhëna mbi përgatitjet e Rusisë për goditje të tjera, por nuk specifikoi se kur mund të ndodhnin ato.
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“Inteligjenca jonë disponon informacione për përgatitjet e rusëve për sulme të reja ajrore”, deklaroi kreu i shtetit ukrainas.
Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e mbështetjes ndërkombëtare për mbrojtjen e hapësirës ajrore të Ukrainës, duke kujtuar se dërgimi i sistemeve të nevojshme kundërajrore varet nga vendimet e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera partnere.