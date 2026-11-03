Rezultatet fillestare në Bërvenicë miratohen nga KSHZ-ja, përcaktohen afatet e kundërshtimeve

Në Seancën e 26-të, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi me votë unanime Konkluzionin për shpalljen e rezultateve fillestare të raundit të dytë të Zgjedhjeve të Parakohshme për Kryetar të Komunës së Bërvenicës. Vendimi u mbështet në Procesverbalin e dorëzuar për përmbledhjen e rezultateve të votimit për kryetarin e kësaj komune, Formulari nr. 21 B.
Nga votat e vlefshme të numëruara për dy kandidatët, 4.442 i takuan Arkin Jahijit të Aleancës Kombëtare për Integrim – AKI. Stojanço Radiçevski, kandidat i Koalicionit “Maqedonia Jote”, të udhëhequr nga OBRM-PDUKM-ja, siguroi 4.184 vota.
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Procesverbali i Komisionit Komunal të Zgjedhjeve Bërvenicë, Formulari nr. 21B, për përmbledhjen e rezultateve të zgjedhjes së kryetarit të komunës, tregon se Lista Zgjedhore përmbante 16.256 votues. Në votim morën pjesë 8.828 qytetarë, ose 54,31% e të regjistruarve. Të papërdorura mbetën 7.428 fletëvotime, ndërsa nga fletëvotimet e hedhura, 8.626 u vlerësuan të vlefshme dhe 202 të pavlefshme.
Publikimi i rezultateve fillestare vë në lëvizje afatet ligjore për dorëzimin e kundërshtimeve. Duke iu referuar nenit 148 paragrafi (2) të Kodit Zgjedhor, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve njofton se për procedurën e votimit kundërshtimet mund të paraqiten brenda 48 orëve nga mbyllja e votimit. Ky afat përfundon më 03.11.2026 (e martë), në orën 19:00. Për procedurën e mbledhjes dhe verifikimit të rezultateve, afati është 48 orë pas shpalljes së rezultateve fillestare, me përfundim më 04.11.2026 (e mërkurë), në orën 15:30.
Në faqen zyrtare të internetit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve do të vihet në dispozicion Konkluzioni për verifikimin dhe shpalljen e rezultateve fillestare të votimit të raundit të dytë për kryetar të Komunës së Bërvenicës.