Në spektaklin e sontëm të Big Brother VIP Kosova, Nichi dhe Arlinda u përfshinë në një debat të ashpër.
Përplasja erdhi pas diskutimeve mes banorëve. Nichi ndërhyri duke i kërkuar Arlindës të mos ua kujtonte të tjerëve fatkeqësitë familjare.
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“Bë hajgare me veten, në rregull je, nuk ki të drejtë me ia përmend asaj, me ia kujtu. Ti ia kujton indirekt. Ti, ti e ki lojën e ultë”, i tha ai Arlindës.
Arlinda iu përgjigj duke e akuzuar se e quan vazhdimisht të dehur.
“Ti m’thu çdo ditë pijanic bre. Atëherë mos m’thu që e ki lojën e pastër. Lojë ma t’flliqtë se ti s’ka kërkush këtu”, ia ktheu ajo.
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