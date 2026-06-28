Mbi 40.000 kallëzime mbeten të hapura në Prokurorinë Publike të Maqedonisë

Raporti i Punës për vitin 2025 i Prokurorisë Publike të Maqedonisë tregon se prokuroritë themelore publike në Maqedoninë e Veriut kanë trajtuar gjatë këtij viti gjithsej 77.089 autorë të veprave penale nga të gjitha kategoritë, duke përfshirë si rastet e reja, ashtu edhe ato të bartura nga vitet e mëparshme, raporton Portalb.mk.
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Sipas raportit, gjatë vitit 2025 janë pranuar kallëzime të reja ndaj 25.615 autorëve të veprave penale. Nga ky total, 19.976 janë persona të rritur, 1.124 janë fëmijë, ndërsa 4.515 raste i referohen autorëve të panjohur. Së bashku me lëndët e pazgjidhura të mbartura nga periudhat e kaluara, numri i përgjithshëm i rasteve në punë ka arritur në 77.089.
Në dokument thuhet se gjatë vitit 2025 Prokuroritë Themelore Publike kanë vepruar mbi kallëzime penale të sapopranuara kundër 25.615 autorëve të veprave penale, prej të cilëve 19.976 ishin persona të rritur, 1.124 fëmijë dhe 4.515 autorë të panjohur. Në të njëjtën kohë, në punë kanë qenë gjithsej 36.876 persona, ku përfshihen 25.615 të kallëzuar rishtazi, 11.091 persona të rritur me raste të pazgjidhura nga fundi i vitit 2024 dhe 170 raste të pazgjidhura që kishin të bënin me fëmijë. Kur kësaj shifre i shtohen edhe 40.213 kallëzime të pazgjidhura ndaj autorëve të panjohur nga të gjitha vitet paraprake, rezulton se prokuroritë kanë trajtuar gjithsej 77.089 autorë të veprave penale nga të tri kategoritë.
Krahasimi me vitin 2024 tregon se ngarkesa e përgjithshme e punës ka mbetur thuajse në të njëjtin nivel. Ulje e lehtë është evidentuar te autorët e rritur dhe te autorët e panjohur, ndërsa rënie më e theksuar është regjistruar vetëm te autorët fëmijë.
Konkretisht, në vitin 2025 numri i personave të rritur ka qenë më i ulët për 127 persona ose 0,63%, numri i fëmijëve ka rënë për 136 persona ose 10,79%, ndërsa te autorët e panjohur janë regjistruar 31 kallëzime më pak ose 0,68%.
Sa u takon autorëve të njohur të rritur, gjatë vitit 2025 Prokuroritë Themelore Publike kanë vepruar ndaj 31.067 personave. Prej tyre, 19.976 ishin kallëzime të pranuara rishtazi, ndërsa 11.091 ishin raste të pazgjidhura të bartura nga periudha e mëparshme.
Në vitin 2024, ndërkaq, ishte vepruar ndaj 31.283 autorëve të njohur të rritur të veprave penale. Nga ky numër, 20.103 persona ishin të kallëzuar rishtazi, ndërsa 11.180 raste ishin bartur nga më herët si të pazgjidhura.
Kjo do të thotë se në vitin 2025 vëllimi i përgjithshëm i punës për autorët e njohur të rritur ka qenë më i ulët për 216 raste, ose 0,69%. Po ashtu, numri i personave të kallëzuar rishtazi ka qenë më i vogël për 127 autorë të njohur të rritur, që përfaqëson ulje prej 0,63%, ndërsa kallëzimet e pazgjidhura kanë qenë më pak për 89 autorë të njohur të rritur, ose 0,79% më pak.
Në raport theksohet se nga këto tregues del se vëllimi i punës në vitin 2025, krahasuar me vitin 2024, ka mbetur në të njëjtin nivel. Sipas të njëjtit vlerësim, edhe numri i kallëzimeve të zgjidhura dhe ai i kallëzimeve të pazgjidhura në fund të vitit është pothuajse i njëjtë, çka nënkupton se puna me autorët e njohur të rritur është përballuar në mënyrë identike.
Raporti përfshin edhe të dhëna trevjeçare për të ofruar një pasqyrë më të hollësishme mbi lëvizjen e ngarkesës së punës.
Nga analiza rajonale rezulton se Prokuroria e Lartë Publike në Manastir ka shënuar një rënie të vogël të vazhdueshme të numrit të lëndëve, ndërsa rënia më e madhe është konstatuar në Gostivar. Në të kundërt, në Prokurorinë e Lartë Publike në Shkup është regjistruar rritje e dukshme e vëllimit të punës, kurse në Shtip gjendja paraqitet pothuajse konstante, me një rritje të lehtë.
Rritja më e theksuar është shënuar në Prokurorinë Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, ku numri i lëndëve është rritur me rreth 50 përqind.
Sipas raportit, kjo prirje lidhet me intensifikimin e punës nga institucionet e Policisë Gjyqësore, Ministria e Punëve të Brendshme, Drejtoria e Policisë Financiare dhe Drejtoria e Doganave në zbulimin dhe kallëzimin e veprave penale.
Prokuroria vlerëson se këto shifra dëshmojnë për vazhdimësi në zbulimin dhe raportimin e kriminalitetit në nivel shtetëror. Njëkohësisht, ndryshimet e vërejtura ndërmjet rajoneve lidhen edhe me lëvizjet demografike dhe me uljen e numrit të popullsisë në zona të caktuara.
Në raport thuhet se kjo tregon qëndrueshmëri në zbulimin dhe raportimin e kriminalitetit, ndërsa në disa zona kjo konsiderohet e lidhur me rënien e popullsisë. Po ashtu, rritja e pritshme në PTHP NKOK lidhet me aktivitetin më të madh gjatë vitit 2025 nga institucionet në përbërje të Policisë Gjyqësore, MPB-së, Drejtorisë së Policisë Financiare dhe Drejtorisë së Doganave.
Në të njëjtin raport theksohet gjithashtu se paraqitësi më i madh i kallëzimeve penale në Prokurori është Ministria e Punëve të Brendshme. Nga gjithsej 19.976 persona të kallëzuar, MPB ka paraqitur kallëzime ndaj 14.422 personave, ose 72,2 % të numrit të përgjithshëm të kallëzimeve. Ndërkohë, nga kallëzimet penale të pranuara dhe të zgjidhura gjatë vitit 2025, Prokuroria ka hedhur poshtë 42 përqind të numrit të përgjithshëm.