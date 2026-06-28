Maqedonia regjistron tetë vatra zjarri në zona të hapura, tre mbeten ende aktive

Qendra për Menaxhim me Kriza njofton se deri në orën 14:00 janë evidentuar tetë zjarre në hapësira të hapura.
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Sipas të dhënave, tre prej tyre vazhdojnë të jenë aktive, ndërsa katër të tjera janë shuar.
Vatrat që mbeten aktive ndodhen në fshatin Gari të Dibrës, në lagjen “Pero Çuço” në Kumanovë dhe në deponinë e Pehçevës.
Po ashtu, rikujtohet se duke nisur nga 1 korriku, për shkak të rrezikut nga zjarret, do të ndalohet lëvizja në pyje deri në fund të muajit gusht.
Kjo ndalesë nuk përfshin parqet nacionale dhe Vodnon, ndërsa leje për lëvizje mund të lëshohet nga MPB-ja dhe NP “Pyjet Nacinale”./Telegrafi/