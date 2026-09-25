LSDM: Platforma ZNAM 2.0 synon të largojë vëmendjen nga veprimet e Mickoskit

LSDM-ja, përmes një reagimi për media, deklaron se platforma ZNAM 2.0 u shfaq në momentin kur kjo parti pretendon se kishte zbuluar planin e Mickoskit për të shitur Maqedoninë, për të hapur miniera dhe për të shfrytëzuar antimonin pa miratimin e qytetarëve.

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Partia pyet se kush përfiton nga devijimi i vëmendjes publike dhe largimi i saj nga, siç shprehen, krimet e Mickoskit dhe të grupit të tij të organizuar kriminal.

Sipas LSDM-së, përfituesi i vetëm është “mashtruesi Mickoski”, ndërsa thekson se nuk është e rastësishme që ata janë paguar përmes tenderëve me vlerë 1.6 milion euro.

LSDM-ja shton se Presidenti Filipce dhe përfaqësuesit e saj janë çdo ditë në terren me qytetarët, duke luftuar, siç thuhet në reagim, kundër bandës së Mickoskit. Në deklaratë pretendohet gjithashtu se OBRM-ja është në rënie të lirë dhe se “mashtruesi” nuk gëzon më asnjë vlerësim. Sipas partisë, synimi është rrëzimi i LSDM-së, por kjo, siç deklarojnë ata, nuk do të ndodhë.


Shtuar 25.09.2026 09:46

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