Minçev: Prezenca e nëpunësve në administratë verifikohet përmes denoncimeve ose kontrolleve inspektuese

Ministri i Administratës Publike, Goran Minçev, deklaroi se frekuentimi i rregullt i vendit të punës nga punonjësit e sektorit publik mund të kontrollohet në forma të ndryshme.

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Duke folur në emisionin „Noќno Studio“ në 4TV, Minçev shpjegoi se procedura mund të nisë nga një denoncim ndaj një nëpunësi të caktuar, nga një ankesë për një institucion ose në kuadër të një aksioni të përgjithshëm kontrolli.

“Verifikimi mund të zhvillohet mbi bazën e denoncimit për një nëpunës konkret, për një institucion të caktuar apo përmes një aksioni të përgjithshëm që duhet të kryhet nga Inspektorati Shtetëror i Punës”, u shpreh ai.

Sipas ministrit, reagim ka edhe ndaj denoncimeve të adresuara pranë inspektoratit që vepron brenda Ministrisë së Administratës Publike.

Megjithatë, Minçev nuk bëri të ditur një numër të saktë të punonjësve që mund të mungojnë në punë, ndërsa vazhdojnë të marrin pagë.


Shtuar 25.09.2026 08:15

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