Lëkundje sizmike regjistrohen në perëndim të Maqedonisë së Veriut

Gjatë natës, në pjesën perëndimore të Maqedonisë është regjistruar një tërmet i lehtë.

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Të dhënat sizmologjike tregojnë se lëkundja ka ndodhur në orën 00:06, në perëndim të vendit.

Sipas informacionit të publikuar, tërmeti është regjistruar në një thellësi prej 10 kilometrash.

“Një tërmet me magnitudë lokale prej 3.0 ballë sipas shkallës Rihter është regjistruar në zonën epiqendrore Tetovë-Gostivar mbrëmë në orën 00:06”, bëjnë të ditur nga Observatori Sizmologjik në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Matematikës në Shkup./Telegrafi/


Shtuar 29.06.2026 08:46

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