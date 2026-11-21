Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë njofton se qarkullimi në rrugët shtetërore po zhvillohet normalisht, ndonëse rrugët janë të lagështa.
Jashtë zonave urbane, fluksi i automjeteve është mesatar. Në vendkalimet kufitare nga ana maqedonase nuk ka vonesa më të gjata as për hyrje, as për dalje nga vendi.
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Nga data 15 nëntor 2026 ka hyrë në fuqi detyrimi ligjor që çdo automjet të ketë pajisje dimërore, pavarësisht kushteve aktuale të motit. Ky rregull do të mbetet në fuqi deri më 15 mars 2027.
LAMM u rekomandon drejtuesve të mjeteve të përshtatin shpejtësinë, të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe të jenë të kujdesshëm, sidomos nëpër lugina, gryka dhe zona pranë lumenjve ku mund të ketë rrëshqitje dheu. Kujdes i shtuar rekomandohet veçanërisht në akset Katllanovë-Veles, Mavrovë-Dibër-Strugë, Vinicë-Berovë dhe Koçan-Dellçevë.