Real Madridi po e ndjek nga afër Premier Ligën këtë sezon, sepse në listën e tij ndodhen pesë objektiva për afatet e ardhshme të transferimeve, me qëllim vijimin e rinovimit dhe përmirësimit të skuadrës.
Jose Mourinho dhe menaxhmenti sportiv i klubit mbretëror po mbajnë nën vëzhgim pesë futbollistë që aktualisht luajnë në Angli: Alexis Mac Allister, Luka Vuskovic, Chema Andres, Rayan dhe Martin Zubimendi. Ata luajnë në pozita të ndryshme, por vlerësohen me cilësi të pamohueshme.
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Alexis Mac Allister, objektivi kryesor me vlerë 70 milionë euro për janarin
Mesfushori 27-vjeçar, fitues i Kupës së Botës, është një nga synimet kryesore të Mourinhos për të përforcuar mesfushën e Real Madridit. Edhe pse argjentinasi e ka përsëritur dëshirën për të pasur sukses në Anfield dhe nuk po kërkon ta detyrojë një transferim, kontrata e tij skadon në qershor të vitit 2028 dhe Liverpooli ende nuk i ka ofruar zgjatje, megjithëse tashmë u ka përmirësuar kushtet shokëve të ekipit si Ryan Gravenberch dhe Dominik Szoboszlai.
Liverpooli kërkon një shumë minimale prej 70 milionë eurosh, të cilën Real Madridi po shqyrton ta paraqesë zyrtarisht në fillim të janarit, pasi bisedimet kanë nisur që në dhjetor.
Luka Vuskovic, mbrojtësi i qendrës me vlerë 100 milionë euro për verën e vitit 2027
Në përpjekje për të gjetur talente të gjeneratës së ardhshme për qendrën e mbrojtjes, skautët e Real Madridit po monitorojnë nga afër progresin e mbrojtësit të ri Luka Vuskovic.
Sipas TEAMtalk dhe Sportske Novosti, Brighton e ka përjashtuar plotësisht një transferim në mes të sezonit dhe do t’i referojë çdo pretendenti verën e vitit 2027, duke kërkuar një shifër që do të kalonte ndjeshëm 62.5 milionë eurot e paguara për Huijsen dhe që spekulohet se mund të arrijë në 100 milionë euro.
Chema Andres, një investim prej 60 deri në 70 milionë euro për ish-talentin e klubit
Objektivi i dytë në stadiumin Amex është mesfushori spanjoll 21-vjeçar Chema Andres, i konsideruar si një prioritet kryesor për Mourinhon. Pasi u largua nga Real Madrid Castilla te VfB Stuttgart në verën e vitit 2025 për 14 milionë euro dhe një vit më vonë kaloi te Brighton për 22 milionë euro, klubi madrilen tani po shqyrton një investim midis 60 dhe 70 milionë euro për ta rikthyer atë.
Raportet në Spanjë sugjerojnë se Real Madridi do të mbante një opsion blerjeje të trashëguar nga periudha e lojtarit në Gjermani, por Brighton e mohon kategorikisht ekzistencën e ndonjë klauzole të tillë në kontratën e tij aktuale.
Rayan, klauzolë lirimi prej 130 milionë funtesh në verë
Në repartin e sulmit, SunSport raporton se anësori brazilian Rayan ndodhet në radarin e përbashkët të Real Madridit, Manchester Unitedit, Liverpoolit dhe Paris Saint-Germainit.
Edhe pse kostoja e një transferimi të mundshëm u vlerësua rreth 100 milionë euro në muajin mars, raportimet e fundit konfirmojnë se kontrata e sulmuesit me “Cherry” përfshin një klauzolë lirimi prej 130 milionë funtesh, e cila hyn në fuqi verën e ardhshme.
Martin Zubimendi, një rrugë e mundshme për ta shkëmbyer me Endrickun
Së fundmi, Real Madridi vazhdon ta mbajë nën monitorim Zubimendin, i cili raportohet se ka vendosur të largohet nga Arsenal në janar, pasi ka humbur vendin e tij në klubin londinez.
Megjithëse paraqitja e tij në humbjen e fundit të Spanjës ndaj Anglisë nuk arriti t’i bindte vëzhguesit e Real Madridit, ndërmjetësit e transferimeve kanë ngritur mundësinë e një kalimi në Santiago Bernabeu, i cili do t’u lejonte “Topçinjve” të siguronin nënshkrimin e Endrickut.
Stafi teknik i Real Madridit dhe Jose Mourinho do të vlerësojnë qëndrueshmërinë financiare të secilit lojtar të mundshëm gjatë javëve në vijim. Më pas klubi do të vendosë nëse do të nisë ofertën e parë të madhe për Mac Allister gjatë dimrit apo do ta rezervojë pjesën më të madhe të investimit për marrëveshje të mëdha verore në Angli.