Kajçev: Komisioni i Përbashkët historik mes Maqedonisë dhe Bullgarisë ka mbetur i bllokuar dhe pa efekt

Marrëdhëniet mes Maqedonisë dhe Bullgarisë po vazhdojnë të tensionohen përmes episodeve të ndryshme diplomatike. Lidhur me këtë çështje foli historiani Naum Kajçev, një prej anëtarëve të Komisionit të Përbashkët për Çështje Historike dhe Arsimore.
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Sipas mediave bullgare, Kajçev tha se zhvillohen takime dhe bisedime, por pa u arritur rezultate konkrete dhe pa vendime që mund të miratohen e zbatohen nga qeveritë e të dyja shteteve.
Ai rikujtoi se në periudhën kur Komisioni u formua, kishte vendime dhe tekste që ishin miratuar nga të dy qeveritë. Megjithatë, sipas tij, ato fatkeqësisht nuk po gjejnë zbatim. Po ashtu, ai theksoi se prej vitit 2019 puna e Komisionit ka mbetur “e bllokuar në një vend” dhe po “punon kot”.
Kajçev deklaroi se takimet vazhdojnë dhe se i fundit është mbajtur në fillim të qershorit, më 3-4 qershor të këtij viti në Shkup. Por, sipas tij, për fat të keq ende nuk po arrihet asnjë rezultat. Ai shtoi se nga pala tjetër mungon vullneti për të dëgjuar burimet historike dhe, mbi të gjitha, për të marrë vendime konkrete.
Historiani u shpreh gjithashtu se diplomacia evropiane e ka të qartë gjendjen reale në Maqedoni, ndërsa si dëshmi për këtë përmendi Raportin e Parlamentit Evropian.
“Vlerësimet për vendin nuk janë aspak lajkatuese. Theksohet se nuk ka pasur përparim vitin e kaluar. Ka edhe vërejtje në fushën e ekologjisë. Edhe sistemi politik i vendit vlerësohet vetëm si ‘i kënaqshëm’”, deklaroi Kajçev.