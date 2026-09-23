Ardian Gjini fajëson Kurtin pas vendimit të Kushtetueses: Kosova drejt zgjedhjeve të reja

Ardian Gjini, kryetari i Aleancës, ka dhënë reagimin e tij pasi Gjykata Kushtetuese mori vendim në lidhje me afatet kohore për themelimin e Kuvendit dhe krijimin e ekzekutivit të ri.
Të lidhura
None found
Në deklaratën e tij, Gjini theksoi se organi kushtetues ka vërtetuar se tashmë kanë përfunduar të gjitha afatet e parapara për konstituimin e legjislativit.
Ai nënvizoi se kjo rrethanë nuk përbën ndonjë të papritur, duke kujtuar se formacioni i tij politik e kishte paralajmëruar në mënyrë të përsëritur zvarritjen e qëllimshme të procesit.
Sipas kreut të Aleancës, vendi tani po hyn në një cikël të ri elektoral dhe për këtë skenar, përgjegjësia kryesore politike i takon liderit të Vetëvendosjes, Albin Kurti.
“Tash Kosova shkon në zgjedhje, qartazi me një fajtor të vetëm: Albin Kurti”, shkroi Gjini në reagimin e tij publik.
Postimi i plotë i tij thekson se Aleanca ka argumentuar çdo ditë se, prej datës 7 qershor e deri më tani, forca fituese e zgjedhjeve paraprake e ka vonuar me vetëdije procesin për ta shtyrë sërish vendin drejt kutive të votimit.
Gjini shtoi se Gjykata Kushtetuese e shpëtoi Kosovën nga një gjendje e paparashikuar krize më 6 tetor, një datë të cilën, sipas tij, partia që doli e para në zgjedhjet e kaluara e priste me padurim.
Në fund të reagimit, ai konstatoi se nuk ekzistojnë justifikime patriotike për cenimin e ligjit themelor dhe se çdo shkelje kushtetuese shërben vetëm për të mbajtur pushtetin në mënyrë të paligjshme. Ai theksoi gjithashtu se qytetarët e Kosovës i dallojnë qartë lojërat për interesa të ngushta partiake dhe dinë të vlerësojnë se kush ofron vërtet zgjidhje për një jetë më të mirë.