Dejona Mihali vlerëson vendimin e Kushtetueses: 14 ditë kohë për Presidentin, përndryshe zgjedhje në nëntor

Pas shpalljes së vendimit nga Gjykata Kushtetuese lidhur me formimin e institucioneve të reja, ka ardhur një reagim nga Dejona Mihali.
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Ajo ka theksuar se, në bazë të këtij vendimi, vendit i mbeten vetëm edhe 14 ditë për të përzgjedhur Presidentin e ri. Nëse ky afat nuk respektohet, atëherë zgjedhjet do të mbahen gjatë muajit nëntor.
Mihali shtoi se një qasje e tillë është mënyra e duhur për të mbrojtur shtetin dhe çështjet që konsiderohen prioritare.
Reagimi i saj i plotë:
Duke iu referuar ankesës së ngritur nga PDK, Gjykata Kushtetuese po ju bën me dije se afati për zgjedhjen e Presidentit është 14 ditë dhe më pas rruga e vetme mbeten zgjedhjet në nëntor.
Ajo e cilësoi si shumë të drejtë qëndrimin e Gjykatës dhe po ashtu vlerësoi lart kontributin e PDK-së.
Kjo, sipas Mihalit, përfaqëson rrugën e saktë për të garantuar mbrojtjen e shtetit dhe trajtimin e çështjeve me rëndësi parësore.