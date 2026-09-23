Foda zbulon kapitenin e ri të Kosovës dhe objektivin kryesor në Ligën B

Trajneri i Kombëtares së Kosovës, Franco Foda, ka njoftuar se sulmuesi Vedat Muriqi do të mbajë shiritin e kapitenit në mungesë të Amir Rrahmanit, duke shënuar kështu një kthesë të re për “Dardanët”.

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Gjatë konferencës për shtyp në prag të takimit me Irlandën, tekniku gjerman bëri me dije edhe hierarkinë e re në skuadër: “Vedat Muriqi tani është lideri i ekipit. Këtë vendim e kemi biseduar bashkë me futbollistët. Zëvendësi i tij do të jetë Mërgim Vojvoda”.

Muriqi e ka përvojën e shiritit në krah, pasi e ka trashëguar atë në disa raste kur mbrojtësi i Napolit nuk ishte i disponueshëm. Kjo lëvizje përforcon një epokë të re për përfaqësuesen, ndërsa vlen të kujtojmë se UEFA e kishte regjistruar pikërisht Muriqin si kapiten në përballjen e muajit mars kundër Turqisë.

Trajneri Foda nuk u ndal vetëm te çështja e kapitenit. Ai analizoi edhe sfidat që e presin Kosovën në Grupin 3 të Ligës B, ku rivalë janë Austria, Izraeli dhe Irlanda.

“Na presin duele mjaft të forta. Është e qartë se Austria konsiderohet favorite në grup. Synimet tona janë ambicioze. Dëshira jonë parësore është ta ruajmë pozicionin në këtë nivel të garës. Më pas, nëse tregojmë paraqitje bindëse, do të synojmë ngjitjen më lart”, u shpreh ai.

Sfida hapëse do të zhvillohet në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, të enjten duke filluar nga ora 20:45, kundër Irlandës. Më pas kalendari parashikon ballafaqime me Austrinë më 27 shtator, me Izraelin më 1 tetor dhe sërish me austriakët më 4 tetor.

Foda vlerësoi edhe integrimin e elementëve të rinj që i janë bashkuar skuadrës, duke vlerësuar angazhimin e tyre në seancat përgatitore. “Të ardhurit janë përshtatur shkëlqyeshëm në grup. Kanë punuar mirë gjatë stërvitjeve dhe shpresojmë ta kurorëzojmë këtë me një rezultat pozitiv nesër”, përfundoi numri një i pankinës së Kosovës.


Shtuar 23.09.2026 16:43

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