Gruda: Vendimi i Kushtetueses konfirmon qëndrimet tona, 13 ditë për të vepruar për Gjykatën Speciale

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Përparim Gruda, ka reaguar pas vendimit të sotëm të Gjykatës Kushtetuese, e cila shqyrtoi kërkesën e PDK-së lidhur me kushtetutshmërinë e veprimeve të Kuvendit dhe Qeverisë.

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Sipas Grudës, ky aktgjykim i gjykatës më të lartë në vend konfirmon plotësisht pozicionet që partia e tij ka mbrojtur pa ndërprerje gjatë kësaj periudhe.

Ai i radhiti pikat kryesore të vendimit, duke nënvizuar se tani kanë mbetur vetëm 13 ditë afat për të ndërmarrë hapa konkretë, mes të cilave edhe aprovimi i amendamenteve në Ligjin për Dhomat e Specializuara të Kosovës me seli në Hagë.

“Është konstatuar se Kushtetuta është cenuar për shkak të mosformimit të Kuvendit brenda periudhës 30-ditore të paraparë,” theksoi ai.

Më tej, Gruda sqaroi se afati kushtetues për zgjedhjen e kreut të shtetit ka nisur më 8 gusht dhe përfundimisht mbyllet më 6 tetor. Kjo, sipas tij, do të thotë se Lëvizja Vetëvendosje nuk ka të drejtë të manipulojë me këto afate për përfitime politike dhe as të drejtojë shtetin drejt zgjedhjeve të parakohshme më 27 dhjetor, siç kishte planifikuar.

Deputeti shtoi gjithashtu se posti i nënkryetarit të Kuvendit, që i takon PDK-së, duhet të plotësohet dhe se ky funksion nuk mund të injorohet apo të mbahet peng nga vullneti i shumicës në parlament.

“Tani na ndajnë vetëm 13 ditë kohë për të vepruar: për të miratuar ndryshimet në Ligjin për Gjykatën Speciale, për të zgjedhur Presidentin e Republikës dhe për të parandaluar zgjedhjet e reja. Afati është i shkurtër dhe përgjegjësia tani është e pakontestueshme,” paralajmëroi ai.

Në fund të deklaratës së tij, Gruda riafirmoi se vendimi i sotëm përforcon një parim thelbësor: “afatet kushtetuese nuk janë objekt i vullnetit politik dhe Ligji Themeltar nuk mund të modelohet sipas interesave të çastit”.


Shtuar 23.09.2026 16:53

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