Filipçe: LSDM do të ndalë miratimin e Kodit Zgjedhor, pasi sipas saj krijon terren për manipulim të zgjedhjeve

Kreu i LSDM-së, Venko Filipçe, bëri të ditur në konferencën e sotme për media se partia e tij do ta bllokojë Kodin Zgjedhor të propozuar, me arsyetimin se ai përfshin zgjidhje të rënda që, sipas tij, nuk janë as demokratike dhe as evropiane, ndërsa lënë hapësirë për keqpërdorim të procesit zgjedhor.
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Ai deklaroi se, megjithëse LSDM u largua nga grupi i punës për përgatitjen e Kodit Zgjedhor, qeveria vijoi me hartimin e ligjit dhe paraqiti një version që, sipas tij, ngre dyshime serioze për zhvillimin e një procesi zgjedhor të drejtë.
Sipas Filipçes, një nga pikat më problematike të këtij teksti është parashikimi i votimit elektronik për diasporën, pa mekanizma të përcaktuar qartë për verifikimin e identitetit dhe pa garanci ligjore për sigurinë e të gjithë procesit.
“Ky Kuvend nuk duhet të miratojë një ligj të tillë. Ne do ta bllokojmë atë sepse qytetarët meritojnë të kenë një proces zgjedhor të drejtë dhe demokratik, dhe jo atë të kontrolluar që Hristijan Mickoski nisi ta vendoste duke ndjekur shembullin e mentorit të tij, padyshim një idhull, Nikola Gruevski. Ne do ta bllokojmë këtë ligj në Kuvend”, tha Filipçe.
Filipçe sqaroi se arsyeja e tërheqjes së LSDM-së nga grupi i punës lidhej me mënyrën se si qeveria më herët e miratoi Ligjin për Qeverinë, pa arritur konsensus me opozitën dhe duke ndryshuar rregullat për funksionimin e qeverisë së Përzhinos.
“Futja e qeverisë së Przhinos një dekadë më parë, pastaj përsëri në vitin 2018, u bë me konsensus, atëherë me praninë dhe pjesëmarrjen aktive të bashkësisë ndërkombëtare, partnerëve tanë strategjikë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Dhe tani qeveria e ka ndryshuar Ligjin për Qeverinë në një mënyrë tinëzare, në të njëjtën mënyrë autokratike dhe regjimi si 10 vjet më parë”, tha Filipçe.