Fatmir Limani: Pas largimit nga BDI thanë se mora fund, por unë u ringrita

Ministri i Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë, Fatmir Limani, i pyetur për rolin që do të ketë pas rikonstruimit të Qeverisë, nuk zbuloi hollësi. Sipas tij, thelbësore nuk është se çfarë posti do të mbajë ai, por nëse do të hapen mundësi për të rinjtë.

Duke folur për largimin e tij nga BDI, Limani u shpreh se “kur u largova nga BDI, dikush mendoi se vdes por unë rilinda”. Ai komentoi edhe largimin nga VLEN, duke thënë se “rilindim e rilindim përsëri për të krijuar kushte për të rinjtë”./TV21

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Shtuar 29.06.2026 14:26

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