Buçkovski paralajmëron: Jashtë BE-së, Maqedonia e Veriut do të mbetet pas edhe Kosovës

Buçkovski paralajmëron: Jashtë BE-së, Maqedonia e Veriut do të mbetet pas edhe Kosovës

Mungesa e integrimit në BE do ta kthente Maqedoninë në një vend të izoluar në Evropën Juglindore, sipas ish-kryeministrit Vllado Buçkovski. Gjatë emisionit “360 shkallë”, ai paralajmëroi se në këto kushte edhe Kosova do ta linte pas vendin.

Duke vlerësuar politikat qeveritare dhe raportet me Bullgarinë, Buçkovski e cilësoi si hap pozitiv udhëtimin e ministrit Timço Mucunski në Sofje, pavarësisht se, sipas tij, ishte një vizitë e detyruar. Ai gjithashtu u shpreh se kryeministri Hristijan Mickoski dhe Rumen Radev duhej të ishin takuar më shpesh.

Të lidhura

None found

Ish-kryeministri tha se nuk i njeh taktikat apo strategjinë e ndjekur, por vlerësoi se ato nuk kanë sjellë rezultate. Ai kujtoi se po kalon viti i tretë i qeverisjes dhe se vitin tjetër zhvillohen zgjedhjet. Në këtë kontekst, sipas Buçkovskit, do të duhej një mrekulli që qeveria e OBRM-PDUKM-së ta befasonte pozitivisht me një qasje racionale e pragmatike. Mesazhi i tij ishte se, pa BE-në, Maqedonia do të mbetej një rrugë pa dalje në Evropën Juglindore, jo në Ballkanin Perëndimor.

Sa u përket zgjedhjeve presidenciale në Bullgari, të fituara nga Iliana Jotova, Buçkovski argumentoi se çështja e Maqedonisë nuk do të ishte përfshirë fare në fushatë nëse nuk do të kishte ndodhur provokimi me arratisjen e Iva Mihailovës.


Shtuar 3.11.2026 09:12

Tags: ,
Rokas i dorëzon Mickoskit raportin e KE-së, rruga drejt BE-së kushtëzohet nga ndryshimet kushtetuese

Rokas i dorëzon Mickoskit raportin e KE-së, rruga drejt BE-së kushtëzohet nga ndryshimet kushtetuese
Sali: Afrimi gradual me BE-në duhet t’u sjellë qytetarëve përfitime të prekshme para anëtarësimit

Sali: Afrimi gradual me BE-në duhet t’u sjellë qytetarëve përfitime të prekshme para anëtarësimit
Përparim Bajrami do të lirohet nga burgu i Shutkës pas vënies së garancisë prej mbi 1,1 milion eurosh

Përparim Bajrami do të lirohet nga burgu i Shutkës pas vënies së garancisë prej mbi 1,1 milion eurosh
Siljanovska-Davkova në Parlamentin Evropian: Përparimi drejt BE-së kërkon vullnet politik të përbashkët dhe veprime konkrete

Siljanovska-Davkova në Parlamentin Evropian: Përparimi drejt BE-së kërkon vullnet politik të përbashkët dhe veprime konkrete
Pandovski: Ndikimi politik dhe financimi cenojnë pavarësinë e gjyqësorit

Pandovski: Ndikimi politik dhe financimi cenojnë pavarësinë e gjyqësorit
Janevska për hetimin në Universitetin “Goce Dellçev” në Shtip: Personi është identifikuar dhe do të përballet me pasojat

Janevska për hetimin në Universitetin “Goce Dellçev” në Shtip: Personi është identifikuar dhe do të përballet me pasojat
Prokuroria kërkon paraburgim për dy të dyshuar për manipulimin e sistemit elektronik të Universitetit të Shtipit

Prokuroria kërkon paraburgim për dy të dyshuar për manipulimin e sistemit elektronik të Universitetit të Shtipit
Siljanovska-Davkova në takimin me Rutte: Korridoret 8 dhe 10, me rëndësi strategjike për lëvizshmërinë ushtarake dhe sigurinë e NATO-s

Siljanovska-Davkova në takimin me Rutte: Korridoret 8 dhe 10, me rëndësi strategjike për lëvizshmërinë ushtarake dhe sigurinë e NATO-s