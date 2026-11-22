Një hulumtim i UNICEF-it zbulon se rreth 12 mijë fëmijë të moshës 12 deri në 17 vjeç në Maqedoni janë ekspozuar ndaj abuzimit ose shfrytëzimit seksual në internet.
Kjo nënkupton që një në dhjetë fëmijë që përdorin internetin ka hasur në këtë lloj rreziku.
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Në 78 për qind të rasteve, abuzuesi ishte një person që fëmija e njihte, ndërsa megjithëse 88 për qind e kanë treguar përvojën e tyre, më pak se një për qind e kanë raportuar rastin zyrtarisht.
Në linjën SOS “Alo Bushavko” deri më 18 nëntor janë regjistruar 360 raste, me një rritje prej 25 për qind të thirrjeve.
Organizatat për mbrojtjen e fëmijëve ngrenë alarmin për përhapjen e abuzimit seksual në mjedisin digjital dhe kërkojnë më shumë parandalim, bashkëpunim institucional dhe mbështetje për fëmijët.