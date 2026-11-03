Edona Podrimja emërohet nga Kurti zëvendësministre e Shëndetësisë

Edona Podrimja do të mbajë postin e zëvendësministres në Ministrinë e Shëndetësisë, pas emërimit të bërë dje nga kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti.
Podrimja bën pjesë në PLE, Partinë e Egjiptianëve, në krye të së cilës është Veton Berisha.
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Ky emërim është pjesë e përbërjes së re drejtuese të Ministrisë së Shëndetësisë. Nga Podrimja pritet angazhim në përmbushjen e objektivave të institucionit dhe në ushtrimin e përgjegjësive të tij.
Me rastin e marrjes së detyrës, Kurti i përcolli urimet Podrimjës, duke i dëshiruar sukses në përmbushjen e përgjegjësive që i janë besuar.