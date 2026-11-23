Brajan Gruda po spikat si një nga lojtarët kryesorë të Leipzigut, pas paraqitjeve të shkëlqyera edhe me Gjermaninë në Ligën e Kombeve.
Leipzigu fitoi 5:1 në transfertën ndaj Union Berlinit, ndërsa Gruda dha një kontribut të rëndësishëm gjatë 75 minutave që qëndroi në fushë.
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Ai realizoi një gol dhe dhuroi një asistim, duke u përfshirë në formacionin e javës së dhjetë të Bundesligës, të përzgjedhur nga faqja e specializuar “SofaScore”.
Paraqitja e tij u vlerësua me notën 8.5 dhe Gruda u shpall lojtari më i mirë i ndeshjes. Ky ishte çmimi i katërt radhazi që ai fiton në kampionat.
Në 14 ndeshje të zhvilluara deri tani, Gruda ka shënuar 3 gola dhe ka dhënë 6 asistime. Për të kanë shfaqur interesim edhe Bayern, Liverpool dhe Chelsea.