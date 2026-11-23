Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë bën me dije se qarkullimi rrugor në vend po vijon pa probleme, ndonëse rrugët janë të lagështa. Sipas tyre, lëvizja jashtë zonave të banuara është me intensitet mesatar.
Nga ana tjetër, autoritetet theksojnë se në vendkalimet kufitare nuk ka radhë të gjata as për të hyrë, as për të dalë nga Maqedonia e Veriut.
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LAMM sjell në vëmendje se prej datës 15 nëntor 2026 ka nisur zbatimi i detyrimit ligjor për të pasur pajisje dimërore në automjete, pavarësisht se si paraqiten kushtet e motit.
Gjithashtu, u drejtohen vozitësve me apel që të tregojnë kujdes ndaj shpejtësisë, sidomos nëpër grykat dhe luginat e vendit, ku ekziston rreziku për rrëshqitje të dheut.