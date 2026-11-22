Ministria e Financave ka shpallur një ofertë të re për qytetarët, duke synuar të mbledhë 100 milionë denarë përmes obligacioneve me afat maturimi dy vjeçar dhe normë interesi vjetore prej 4,6 për qind.
Çdo obligacion ka vlerën nominale prej 10 mijë denarësh, që i siguron investitorit 460 denarë interes në vit, ose gjithsej 920 denarë për dy vjet.
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Ekonomisti Abil Baush vëren se ky veprim është i veçantë, pasi qeveria aktuale fillimisht kishte kundërshtuar këtë instrument financiar, por tani po e vazhdon praktikën e administratës së mëparshme. Sipas tij, kjo është pozitive, sepse qytetarët kanë tani një mënyrë për të investuar dhe për të fituar para.
Baush thekson se norma e interesit prej 4,6 për qind tregon edhe kushtet në të cilat shteti mund të sigurojë financim përmes huamarrjes. Ai e sheh këtë interes si një mundësi të mirë për qytetarët, por gjithashtu si një tregues të kostos së financimit për shtetin. Megjithatë, ai ngre çështjen se ku do të përfundojnë paratë e mbledhura, duke kërkuar më shumë transparencë nga autoritetet.
Sipas ekspertit, në shumicën e rasteve obligacionet lidhen me projekte të caktuara; emetimi i parë ishte për një projekt ekologjik, por tani nuk dihet saktësisht se për çfarë do të përdoren fondet. Ai shpreson që qeveria të shpjegojë qartë destinacionin e këtyre parave dhe që ato të mos shkojnë për shpenzime operative.
Regjistrimi i obligacioneve mund të bëhet në degët e bankave komerciale deri më 1 dhjetor, ndërsa ankandi është planifikuar për 3 dhjetor. Ky është emetimi i katërt i obligacioneve qytetare; në tre emetimet e mëparshme shteti ka siguruar përkatësisht 23,5 milionë euro, 17,6 milionë euro dhe 33 milionë euro.