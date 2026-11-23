Pas një ndërprerjeje trejavore, Liga e Kampionëve rikthehet të martën dhe të mërkurën, kur do të luhen ndeshjet e raundit të pestë.
Programi i kësaj xhiroje nis të martën në orën 18:45 me dy përballje, të zhvilluara në Norvegji dhe Turqi: Bodo/Glimt – LASK dhe Galatasaray – Aston Villa. Në raundin e pestë janë parashikuar gjithsej 18 ndeshje.
Të lidhura
None found
Bodo/Glimt, që deri tani ka grumbulluar 4 pikë, kërkon fitoren e dytë në Champions ndaj LASK-ut. Skuadra austriake ka 6 pikë, të siguruara nga dy fitore, ndërsa ka pësuar po aq humbje.
Vëmendja pritet të përqendrohet edhe te dueli në Stamboll. Galatasaray ka 6 pikë dhe synon t’i shkaktojë Aston Villas humbjen e dytë në fazën e ligës; anglezët deri tani kanë regjistruar tri fitore.
Ndeshjet e tjera të së martës nisin në orën 21:00: Arsenal – Dortmund, Como – AEK, Feyenoord – Porto, Man. City – Napoli, Leipzig – Lens, Real Madrid – PSV dhe Slovan – Real Betis.