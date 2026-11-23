Assane Diatta, sulmues i Prishtinës, vazhdon të jetë ndër futbollistët më të spikatur të këtij sezoni në Superligën e Kosovës.
Federata e Futbollit të Kosovës njoftoi të hënën se ai është zgjedhur “Ylli i Javës” për xhiron e 14-të. Vlerësimi u bë nga Komisioni i Veteranëve të futbollit.
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Paraqitja e tij e fundit ishte vendimtare në fitoren e Prishtinës ndaj Drenicës. Në stadiumin “Fadil Vokrri”, skuadra e kryeqytetit triumfoi bindshëm 3:0, ndërsa Diatta shënoi të tre golat.
Me këtë fitore, Prishtina është forcuar në krye të tabelës, ku ka grumbulluar 35 pikë.
Kjo është hera e tretë këtë sezon që sulmuesi shpallet më i miri i xhiros. Në 14 paraqitje në Superligë, Diatta ka realizuar 11 gola dhe ka dhënë 3 asistime.