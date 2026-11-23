Sot, anëtarët e Komitetit për Çështje Evropiane dhe të Këshillit Kombëtar për Integrim Evropian do të zhvillojnë një seancë të përbashkët, gjatë së cilës do të prezantohet raporti i Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut.
Dokumenti më i ri i Komisionit Evropian për Maqedoninë, i cili i referohet vitit 2026, u publikua më 4 nëntor 2026. Në Kuvend, raportet vjetore të KE-së zakonisht debatohen në seanca të përbashkëta të Këshillit Kombëtar për Integrim Evropian dhe Komitetit për Çështje Evropiane.
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Në raportin vjetor evidentohen përparime në zbatimin e Agjendës së Reformave dhe Planit të Rritjes, një përputhshmëri njëqind për qind me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të BE-së, si dhe avancime në transformimin digjital dhe në fushën e shkencës.