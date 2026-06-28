Bekim Sali: Në 24 muaj kemi bërë atë që s’është realizuar për 24 vjet

Në përvjetorin e dytë të qeverisjes së koalicionit VLEN, zëvendëskryeministri Bekim Sali deklaroi se ky koalicion ka qenë i hapur dhe transparent me publikun për çdo veprim, masë dhe politikë që ka ndërmarrë.

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Ai u shpreh se janë përmbushur shumë premtime, duke theksuar se në 24 muaj kanë arritur të realizojnë atë që, sipas tij, nuk është bërë për 24 vite.

“Në këtë pako të arritjeve të VLEN-it është ligji për jurisprudencën, ligji për medresenë, janë hapja e mbi 2500 kompanive të reja, të nxitura nga rinia, avancime dhe punësime të shqiptarëve mbi 2500 të punësuarve në administratën publike, janë investimet që janë të fokusuara në pjesën perëndimore të RMV-së, që konsiderohen në vlerë diku mbi 3 miliardë euro”, tha mes tjerash Sali.

Lidhur me rikonstruimin e Qeverisë, Bekim Sali bëri të ditur se ai do të mbetet në Ministrinë e Eurointegrimeve.

“Në pakon me të cilin VLEN vazhdon me qeverisje, si pjesë e shumicës parlamentare, mbetet Ministria e Ambientit Jetësor, Ministria e Ekonomisë, Drejtësisë, e Eurointegrimeve, Kulturës dhe Ministria e Marrëdhënieve në mes Bashkësive, pra janë 6 ministri”.

Sa i takon Ministrisë së Drejtësisë dhe asaj të Kulturës, Sali deklaroi se ende nuk ka një emër përfundimtar për drejtimin e tyre.

Ai shtoi se për këto dy dikastere nuk ka ende emra se kush mund t’i udhëheqë.


Shtuar 28.06.2026 17:49

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