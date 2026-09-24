Mbi 80 institucione shtetërore në Maqedoni nuk kanë raportuar ende tek Avokati i Popullit për përbërjen etnike të të punësuarve

Më shumë se 80 institucione publike nuk i kanë përcjellë të dhënat lidhur me përkatësinë etnike të punonjësve të tyre për vitin 2025 pranë Avokatit të Popullit. Nga kjo zyrë kanë konfirmuar për “Alsat” se u është lënë kohë institucioneve që të dorëzojnë informacionet deri në fund të këtij muaji dhe më pas do të nisë hartimi i raportit përkatës.
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Nga Avokati i Popullit bëjnë të ditur se grumbullimi i të dhënave është ende në vijim. Nga rreth 1300 institucione gjithsej, mbeten mbi 80 që nuk e kanë përmbushur këtë detyrim. Aktualisht po kryhen kontrolle për të verifikuar saktësinë e disa prej informacioneve të ardhura, ndërsa data e fundit për plotësimin e kërkesave është fundi i muajit. Menjëherë pas kësaj, do të fillojë përgatitja e raportit.
Rëndësia e raportit të Avokatit të Popullit për përfaqësimin etnik gjatë vitit 2025 qëndron në faktin se ai pasqyron periudhën pas shfuqizimit të balancuesit, kur nuk ekziston asnjë mekanizëm ligjor që i detyron institucionet të punësojnë në bazë të përkatësisë etnike. Dokumenti, i cili pritet të finalizohet deri në mbyllje të vitit, do të tregojë nëse mungesa e këtij instrumenti ka shkaktuar çrregullime në strukturën etnike të administratës, duke pasur parasysh se prej dy vitesh kriteri etnik nuk merret më parasysh në konkurset e punësimit publik.
Sa i përket ligjit që do të adresonte këtë çështje, edhe pse nuk përcakton kuota fikse për etnitë ashtu siç bënte balancuesi, ai mbetet i ngecur në Kuvend. Shumica parlamentare nuk disponon votat e mjaftueshme sipas parimit Badenter për ta miratuar atë.
Ndërkohë që tema vijon të jetë objekt diskutimesh prej vitesh, deputeti i LSDM-së, Oliver Spasovski, solli në vëmendje javën e kaluar një rast flagrant të manipulimit me identitetin etnik. Ai pretendon se drejtori i tanishëm i Agjencisë për Qasje të Lirë në Informata me Karakter Publik, Petar Gajdov, fillimisht ishte punësuar në këtë institucion duke u deklaruar si shqiptar dhe më vonë ka ndryshuar kombësinë.
Spasovski argumentoi duke cituar një deklaratë noteriale të Gajdovit, ku thuhej se ai, me numër amëz nga Shkupi, i punësuar si ndihmës-udhëheqës në Sektorin për Çështje Administrative dhe të Përgjithshme, deklaronte me përgjegjësi të plotë se e ndiente veten maqedonas me vetëdije kombëtare maqedonase dhe se i përkiste popullit maqedonas. Kjo deklaratë u bë më 17.09.2026./Alsat/