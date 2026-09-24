Këlliçi: Shteti i kapur nga krimi, demokratët në aksion për të rrëzuar qeverisjen e Ramës

Deputeti i Partisë Demokratike, Belind Këlliçi, ka ngritur alarmin se Shqipëria po kalon një krizë të thellë, si pasojë e infiltirmit të thellë të shtetit nga krimi i orghanizuar dhe kontrolli mbi institucionet.
Ai solli në vëmendje se forcat demokrate janë të angazhuara në teren pëer të ngritu pëerballjen politike.
Të lidhura
None found
“Vendi gjëndet në një krizë të rëndë pëe shkak të inkriminimit maksimal të pushtetit dhe shkatërrimit të shtetit. Militantët tanë janë kudo, duke u ngritu pëer betejen politike që do ta çlirojë Shqipërinë nga pushteti i korruptuar dhe kriminal i Edi Ramës. Dega 9 në Tiranë është në lëvizje të pllotë, në kontakt të vazhdueshëm me qytetarët dhe duke forcuar e rinovuar strukturat”, deklaroi Këlliçi.