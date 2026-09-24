Këlliçi: Shteti i kapur nga krimi, demokratët në aksion për të rrëzuar qeverisjen e Ramës

Deputeti i Partisë Demokratike, Belind Këlliçi, ka ngritur alarmin se Shqipëria po kalon një krizë të thellë, si pasojë e infiltirmit të thellë të shtetit nga krimi i orghanizuar dhe kontrolli mbi institucionet.

Ai solli në vëmendje se forcat demokrate janë të angazhuara në teren pëer të ngritu pëerballjen politike.

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“Vendi gjëndet në një krizë të rëndë pëe shkak të inkriminimit maksimal të pushtetit dhe shkatërrimit të shtetit. Militantët tanë janë kudo, duke u ngritu pëer betejen politike që do ta çlirojë Shqipërinë nga pushteti i korruptuar dhe kriminal i Edi Ramës. Dega 9 në Tiranë është në lëvizje të pllotë, në kontakt të vazhdueshëm me qytetarët dhe duke forcuar e rinovuar strukturat”, deklaroi Këlliçi.


Shtuar 24.09.2026 21:16

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