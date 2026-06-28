Arrestohet në autostradën Shkup – Gjevgjeli një shtetas serb, u kap duke ecur me 221 km/h

Një qytetar i Serbisë është vënë në pranga në autostradën Shkup – Gjevgjeli, pasi u kap duke lëvizur me 221 kilometra në orë, bëri të ditur sot Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut.

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Sipas njoftimit të policisë, rasti është evidentuar pranë fshatit Miletkovë, ku radari ka konstatuar se M.S. (60 vjeç) drejtonte një automjet të tipit “BMW” me targa të Serbisë me shpejtësi 221 kilometra në orë, në një segment rrugor ku kufiri i lejuar është 120 kilometra në orë.

Autoritetet policore sqaruan se shoferi kishte tejkaluar shpejtësinë e lejuar me 101 kilometra në orë.

Pas ndalimit të tij, automjeti u sekuestrua, ndërsa drejtuesi i mjetit u arrestua dhe u dërgua në stacionin policor.


Shtuar 28.06.2026 10:53

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