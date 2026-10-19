Ademi: Studentëve po u kërkohet të pranojnë shkeljen e ligjit për provimin e jurisprudencës

Ademi: Studentëve po u kërkohet të pranojnë shkeljen e ligjit për provimin e jurisprudencës

Sekretari i përgjithshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI), Arbër Ademi, ka kundërshtuar propozimin që provimi i jurisprudencës të zhvillohet vetëm pjesërisht në gjuhën shqipe. Ai u ka bërë thirrje institucioneve që të zbatojnë pa përjashtim dispozitat ligjore për përdorimin e gjuhëve.

Të lidhura

None found

Sipas Ademit, Ministria e Drejtësisë dhe Qeveria duhet të këmbëngulin për respektimin e ligjit, në vend që studentëve shqiptarë t’u ofrojnë një marrëveshje që, në vlerësimin e tij, përbën shkelje të këtyre dispozitave.

“Në vend që ministri dhe Qeveria të kërkojnë zbatimin konsekuent të ligjit, ata zgjedhin t’u thonë studentëve: ‘Hajde të merremi vesh ta shkelim ligjin, ta bëjmë provimin pak shqip e pak maqedonisht’”, deklaron Ademi.

Pas takimit me Ministrinë e Drejtësisë, Mevlan Ademi nga Lëvizja Studentore kishte bërë të ditur më herët se studentëve u ishte propozuar që 12 provime t’i zhvillonin në gjuhën shqipe, ndërsa dy të tjera në gjuhën maqedonase./Telegrafi/


Shtuar 19.10.2026 15:32

Tags:
MSH: 100 ambulanca të reja janë vënë në dispozicion, me kushte më të mira për trajtimin e pacientëve gjatë transportit

MSH: 100 ambulanca të reja janë vënë në dispozicion, me kushte më të mira për trajtimin e pacientëve gjatë transportit
LSM: Kostoja e shportës minimale sindikale në tetor shkon në 70.358 denarë

LSM: Kostoja e shportës minimale sindikale në tetor shkon në 70.358 denarë
Mickoski: Gjuha maqedonase mbetet zyrtare në sistemin gjyqësor

Mickoski: Gjuha maqedonase mbetet zyrtare në sistemin gjyqësor
BDI: Për ministrin Shasivari, vetëm maqedonishtja mbetet gjuhë juridike

BDI: Për ministrin Shasivari, vetëm maqedonishtja mbetet gjuhë juridike
Ministria në RMV nxjerr nga përdorimi 33 tekste fillore dhe hap garë për botime të reja nga viti 2027/28

Ministria në RMV nxjerr nga përdorimi 33 tekste fillore dhe hap garë për botime të reja nga viti 2027/28
Prokurorët në Maqedoni i kërkojnë Gjykatës Kushtetuese vendim të shpejtë për koeficientët e pagave

Prokurorët në Maqedoni i kërkojnë Gjykatës Kushtetuese vendim të shpejtë për koeficientët e pagave
Ariu vërehet në parkingun e shkollës “Faik Konica” në Debresh, bëhet thirrje për kujdes

Ariu vërehet në parkingun e shkollës “Faik Konica” në Debresh, bëhet thirrje për kujdes
Shasivari: Kuvendi t’i japë mundësi Ligjit për përfaqësim, zbatimin e marrim përsipër ne

Shasivari: Kuvendi t’i japë mundësi Ligjit për përfaqësim, zbatimin e marrim përsipër ne