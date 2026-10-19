Ademi: Studentëve po u kërkohet të pranojnë shkeljen e ligjit për provimin e jurisprudencës

Sekretari i përgjithshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI), Arbër Ademi, ka kundërshtuar propozimin që provimi i jurisprudencës të zhvillohet vetëm pjesërisht në gjuhën shqipe. Ai u ka bërë thirrje institucioneve që të zbatojnë pa përjashtim dispozitat ligjore për përdorimin e gjuhëve.
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Sipas Ademit, Ministria e Drejtësisë dhe Qeveria duhet të këmbëngulin për respektimin e ligjit, në vend që studentëve shqiptarë t’u ofrojnë një marrëveshje që, në vlerësimin e tij, përbën shkelje të këtyre dispozitave.
“Në vend që ministri dhe Qeveria të kërkojnë zbatimin konsekuent të ligjit, ata zgjedhin t’u thonë studentëve: ‘Hajde të merremi vesh ta shkelim ligjin, ta bëjmë provimin pak shqip e pak maqedonisht’”, deklaron Ademi.
Pas takimit me Ministrinë e Drejtësisë, Mevlan Ademi nga Lëvizja Studentore kishte bërë të ditur më herët se studentëve u ishte propozuar që 12 provime t’i zhvillonin në gjuhën shqipe, ndërsa dy të tjera në gjuhën maqedonase./Telegrafi/