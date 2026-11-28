Toyota është duke përgatitur automjetin e saj të parë elektrik me autonomi të zgjatur, i cili mund të udhëtojë deri në 1.000 kilometra me një karikim, duke përdorur një motor benzine si gjenerator.
Projekti po zhvillohet nga ndërmarrja e përbashkët GAC Toyota. Mediat kineze raportojnë se modeli i ri do të jetë një version krejtësisht i ri i Toyota Highlander.
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Ky automjet do të ndryshojë nga hibridet plug-in, pasi lëvizja e rrotave do të realizohet vetëm nga motorët elektrikë. Motori me benzinë nuk do të lidhet drejtpërdrejt me rrotat, por do të përdoret për të prodhuar energji dhe për të karikuar baterinë kur ajo të shterojë.
Sipas të dhënave të publikuara më herët, SUV-i do të ofrojë shtatë vende për udhëtarë. Në pjesën e përparme pritet të vendoset një motor benzine 1.5 litra me turbo, i cili do të sigurojë energjinë për udhëtime më të gjata.
Me baterinë e karikuar, automjeti pritet të përshkojë afërsisht 150 kilometra. Më pas, motori me benzinë do të ndizet për të prodhuar energji dhe për të zgjatur udhëtimin.
Prodhuesi japonez ka një përvojë të gjatë në fushën e automjeteve hibride dhe hibride plug-in. Tani, Toyota duket se po orientohen edhe drejt teknologjisë së autonomisë së zgjatur, e cila është përhapur veçanërisht në tregun kinez.