Mercedes-Benz, një prej kompanive që lidhet më fort me prodhimin “Made in Germany”, po përballet me një situatë që mund ta çojë deri te mbyllja e disa fabrikave në vend. Për shkak të kostove të larta të punës, prodhuesi me seli në Stuttgart ka shtuar presionin ndaj këshillit të punës dhe sindikatës IG Metall, ndërsa bordi drejtues ka vendosur të ngrijë përkohësisht çdo investim të ri në fabrikat gjermane.
Britta Seeger, drejtoresha e Burimeve Njerëzore të Mercedes, deklaroi në një intervistë për rrjetin e brendshëm të kompanisë se tashmë po analizohet në mënyrë konkrete se cilat fabrika në Gjermani mund të vazhdojnë të mirëmbahen. Ajo theksoi se kompania synon t’i shmangë mbylljet “me çdo kusht”, por pranoi se kjo mundësi duhet të merret tani më seriozisht.
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Vendimi i Mercedes vjen disa muaj pasi gjiganti tjetër gjerman i automobilave, Volkswagen, njoftoi mbylljen e fabrikave dhe reduktime të ndjeshme të numrit të punonjësve.
Sipas një raportimi të Bild, fabrikat gjermane të Mercedes konsiderohen tepër të kushtueshme. Të dhënat e kompanisë tregojnë se në disa raste një orë prodhimi në Gjermani kushton deri në pesë herë më shumë se në Evropën Lindore.
Përballë këtyre kostove, bordi drejtues po kërkon masa që përfshijnë zgjatjen e orarit të punës pa rritje page. Në diskutim janë edhe shkurtimet e pagesave shtesë, përfshirë ndarjen e fitimit, pagesën e pushimeve dhe shpërblimin e Krishtlindjeve.
Michael Schiebe, drejtori i Mercedes përgjegjës për prodhimin, kishte paralajmëruar më herët se dy fabrika në Gjermani mund të mbyllen nëse nuk ulen kostot. Në këtë skenar do të prekej një fabrikë montimi dhe një fabrikë e sistemit të transmisionit, ku prodhohen pjesë për automjetet. Mercedes ka fabrika, ndër të tjera, në Stuttgart, Hamburg dhe Berlin.
Eksperti i industrisë së automobilave, Profesor Ferdinand Dudenhöffer, e cilësoi njoftimin si të pritshëm. Sipas tij, Mercedes ka paralajmëruar prej muajsh për vështirësitë e situatës në Gjermani. Duke kritikuar IG Metall, ai tha se sindikata po mbron përfitime që rrezikojnë vendet e punës. Pa një riorganizim të strukturës së kostove, shtoi Dudenhöffer, industria gjermane e automjeteve mund të zhduket.
Ndërkohë, ekonomia gjermane vijon të përballet me krizë prej vitesh. Qeveria federale parashikon një rritje prej vetëm 1.3% për vitin 2026, ndërsa kancelari Friedrich Merz e ka cilësuar këtë si “lajme të mira”. Megjithatë, pjesa më e madhe e rritjes së pritshme lidhet me investimet shtetërore.
Ministrja e Ekonomisë, Katharina Reiche, paralajmëroi se shifrat në përmirësim përbëjnë vetëm një hap të parë. Pa reforma të tjera, sipas saj, shpresa për një rimëkëmbje të re ekonomike mund të zbehet shpejt.