Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, deklaroi se nuk sheh asnjë bazë logjike për të protestuar kundër një mase që u siguron studentëve më tepër sesa zotërojnë aktualisht. Ajo e bëri këtë koment pasi u pyet lidhur me një protestë të studentëve në lidhje me shujtën.
Sipas saj, e drejta për të protestuar është e garantuar me ligj, megjithatë ajo nuk gjen asnjë shkak për ankesa në rastin e ndryshimeve që janë propozuar.
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“Protesta është një e drejtë e garantuar, por sinqerisht nuk e kuptoj se ndaj çfarë do të ngrihej zëri i tyre. Shteti u ofron atyre më shumë se ç’kanë pasur, ndërsa ata duan të dalin kundër kësaj. Kjo më duket e pakuptimtë”, u shpreh Janevska.
Ministrja njoftoi gjithashtu se tashmë është ngritur një grup i posaçëm pune që po merret me kërkimin e zgjidhjeve për shujtën studentore dhe se ky proces po ecën me ritme intensive.
“Grupi i punës është formuar dhe projekti po zhvillohet me shpejtësi të madhe. Interesi ynë është që kjo punë të finalizohet sa më parë. Jam në komunikim të vazhdueshëm me asambletë përkatëse studentore dhe besoj se nuk kemi asnjë pengesë — do të gjejmë një zgjidhje shumë shpejt”, theksoi ministrja.
Janevska shtoi më tej se Ministria po investon vazhdimisht në përmirësimin e kushteve të jetesës për studentët, përmes investimeve në konviktet studentore, mbështetjes së aktiviteteve kërkimore-shkencore dhe masave të tjera që kanë në fokus të rinjtë.