Studentë e gjimnazistë kërkojnë në protestë, Kumbaro mbledh drejtorët e institucioneve arsimore: Ndalini që në shkollë

Studentë e gjimnazistë kërkojnë në protestë, Kumbaro mbledh drejtorët e institucioneve arsimore: Ndalini që në shkollë

Oficerët e sigurisë në shkolla, drejtorët e institucioneve arsimore dhe psikologët, janë mbledhur në një takim për të diskutuar masat që do të ndërmerren në kuadër të protestës.

Gazetari i “Ora News”, Bekim Bici, bën me dije se ky takim po zhvillohet tek “Mondial”.

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Ky takim, vjen pas mesazhit që Ministrja e Arsimit Mirela Kumbaro, dha mëngjesin e sotëm nga zyrat e Ministrisë së Arsimit.

“Punonjësit e Ministrisë së Arsimit nuk kanë ndaluar asnjë ditë punë, qoftë fizikisht, qoftë online për shkak se një pjesë e zyrave të janë të dëmtuara. Gjatë fundjavës kemi qenë në komunikim pa pushim me sistemin tonë arsimor që java të rifillojë në të gjitha shkollat, ku ju presin krahëhapur mësuesit, drejtuesit, oficerët e sigurisë, punonjësit socialë. Jemi të gjithë në krye të detyrës. Dua t’u shpreh mirënjohjen time më të thellë të gjithë mësuesve për gjithë përkushtimin e dhënë dhe kohën jo vetëm për fëmijët, por për komunikimin me prindërit”, tha Kumbaro.

Mësimi ka nisur këtë të hënë në mbi 1400 shkollat e vendit, në të gjithë Shqipërinë. Ndërkohë, Ministrja Mirela Kumbaro, ka pasur një mesazh edhe për prindërit.

“Të dashur prindër, kini besim te mësuesit. Por sidomos flisni me fëmijët tuaj. Çdo orë që ua merr dhuna, çdo minutë që shohin vandalizmat që i janë bërë qytetit tonë në rrjetet sociale, janë orë të humbura nga jeta e tyre. Koha e tyre është për edukim. Shkollat janë të hapura dhe në funksion të plotë”.

Ministrja e Arsimit, u është drejtuar edhe studentëve, duke i ftuar për dialog.

“Studentë, kemi qenë në komunikim, edhe individualisht, gjatë gjithë këtij viti në këtë detyrë ku jam, dhe dua t’ju garantoj se dera e Ministrisë është e hapur, por edhe zemra e punonjësve të Ministrisë së Arsimit është e hapur. Gjërat bëhet me zemër dhe me dëshirë për të ecur përpara. Në çdo çast jam gati të ulemi bashkë dhe të përmirësojmë gjithçka që duhet bërë”, u shpreh Ministrja e Arsimit Mirela Kumbaro.


Shtuar 19.10.2026 15:38

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