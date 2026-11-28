Gjatë datave 27 dhe 28 nëntor, në qytete të ndryshme të vendit janë evidentuar një numër i madh ngjarjesh kriminale. Raportimet përfshijnë raste të dhunës në familje, sulme fizike, lëndime të rënda, posedim dhe shpërndarje droge, vjedhje, grabitje, dëmtim prone, sulme ndaj policëve dhe përleshje.
Një ngjarje e rëndë është shënuar në rajonin e Gostivarit, ku një 52-vjeçar, i cili ka probleme me shëndetin mendor, dyshohet se ka sulmuar bashkëshorten e tij 42-vjeçare. Ai e ka goditur me një send të mprehtë, duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore.
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Rasti ka ndodhur më 27 nëntor, rreth orës 12:30, në banesën familjare. Denoncimin në polici e ka bërë babai i të dyshuarit. Gruaja është dërguar fillimisht në Spitalin e Gostivarit, por për shkak të gjendjes së rëndë dhe humbjes së vetëdijes është transferuar në Kompleksin e Klinikave „Nënë Tereza“ në Shkup, ku ka vijuar trajtimin.
I dyshuari është arrestuar rreth orës 14:10. Gjatë ndalimit, ai ka kundërshtuar policinë dhe ka sulmuar disa nëpunës, duke plagosur njërin prej tyre. Pas njoftimit të prokurorit publik, 52-vjeçari është dërguar në Spitalin Psikiatrik në Shkup. Pas përfundimit të dokumentimit, ndaj tij do të paraqitet kallëzim penal.
Edhe në qytete të tjera janë raportuar raste të dhunës në familje. SPB Tetovë ka ngritur kallëzim penal ndaj N.D. (44) nga Tetova, i cili dyshohet se ka lënduar vëllain e tij pas një konflikti të mëparshëm më 1 shtator.
Në Koçan, G.P. (33) përballet me kallëzim penal për rrezikim të sigurisë. Sipas dyshimeve, më 5 nëntor ai ka ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëshortes dhe e ka kërcënuar.
Në Tetovë është arrestuar N.K. (40), pas kallëzimit të një gruaje 27-vjeçare, me të cilën ai ishte në bashkëjetesë jashtëmartesore. Ajo ka deklaruar se i dyshuari e detyronte të shkonte me burra të tjerë dhe të mos kthehej në shtëpi pa para, ndërsa të ardhurat nga lypja duhej t’ia dorëzonte atij. Për rastin është informuar Qendra për Punë Sociale në Tetovë, e cila do të sigurojë strehimin e gruas.
Një 19-vjeçare në Ohër ka raportuar se është sulmuar fizikisht në banesën e bashkëshortit të saj jashtëmartesor nga ai, nëna dhe babai i tij. Policia po punon për sqarimin e plotë të rrethanave.
Në rajonin e Prilepit është ndaluar një 30-vjeçar nga një fshat i Komunës së Krivogashtanit, i dyshuar se i kishte bërë kërcënime bashkëshortes së tij 19-vjeçare. Po ashtu, një 36-vjeçar nga Shkupi ka denoncuar sjellje agresive dhe kërcënime për jetën nga ish-partneri i një gruaje 36-vjeçare.
Drogë në Shkup dhe qytete të tjera
Policia ka zhvilluar kontrolle dhe aksione kundër posedimit të lëndëve narkotike në Shkup dhe në zona të tjera të vendit. Gjatë natës ndërmjet 27 dhe 28 nëntorit, në pika të ndryshme të kryeqytetit janë arrestuar R.F. (22), P.J. (27) dhe S.A. (21), të gjithë nga Shkupi, si dhe N.B. (26) nga Manastiri. Kontrolli ka çuar në sekuestrimin e një lënde pluhurore të bardhë, një lënde pluhurore ngjyrë kafe dhe marihuanë.
Kallëzim penal është bërë edhe ndaj T.A. (23) nga Shkupi, i dyshuar për prodhim dhe shpërndarje të paautorizuar të drogave narkotike, si dhe për sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës.
Më 17 nëntor, në rrugën „Bllagoja Stefkovski“ në Shkup, gjatë kontrollit të automjetit „Seat Leon“ që drejtohej nga T.A., policia ka gjetur marihuanë. Pas kontrollit, i dyshuari ka vënë në lëvizje makinën dhe ka goditur një polic e më pas edhe një automjet të parkuar. Në kontrollin e kryer më vonë në banesën e tij është gjetur dhe sekuestruar hashash.
Pranë urës së Leninit, në rrugën Gradsko–Prilep, janë arrestuar S.A. (39) dhe J.T. (42), të dy nga Manastiri. Në automjetin „Audi“ me të cilin udhëtonin është gjetur marihuanë.
Në fshatin Dihovë të Manastirit, policia ka arrestuar I.S. (37) dhe L.B. (33), pasi gjatë kontrollit te njëri prej tyre është zbuluar marihuanë.
Vjedhje dhe dëmtim pronash
Një argjendari në rrugën „11 Tetori“ në Kumanovë është vjedhur më 27 nëntor. Pronari A.I. (55) nga Likova ka deklaruar se disa persona kanë përdorur forcën dhe mjete të përshtatshme për të hapur derën, më pas kanë marrë stoli të ndryshme prej ari. Hetimet vijojnë për identifikimin dhe kapjen e autorëve.
Po në Kumanovë janë arrestuar M.N. (37) dhe B.N. (36), nga fshati Ramanli. Ata dyshohet se, së bashku me një person tjetër, kanë hyrë në një objekt ndihmës brenda kazermës dhe kanë marrë disa sende metalike.
Policia në Kriva Pallankë ka zbardhur vjedhjen e ndodhur në një banesë gjatë periudhës 26–27 nëntor. R.B. (31) nga Kriva Pallanka është identifikuar si i dyshuar dhe, gjatë marrjes në pyetje, ka pranuar veprën. Nga shtëpia e N.A. ishin marrë disa sende.
Në Kavadar është arrestuar Xh.A. (24), i dyshuar për marrjen e një kablloje nga një hapësirë ku ruheshin materiale ndërtimore, në pronësi të një personi juridik.
Një objekt ndërtimi në rajonin e Gjorçe Petrovit në Shkup është grabitur gjatë natës ndërmjet 26 dhe 27 nëntorit. Autorët kanë përdorur forcën dhe mjete të përshtatshme për të hyrë brenda, prej nga kanë marrë një pompë termike, gjashtë ventilo-konvektorë dhe sende të tjera.
Aksident me tre automjete në autostradën „Nënë Tereza“
Më 27 nëntor, rreth orës 18:45, në autostradën „Nënë Tereza“, pranë nyjës së Radishanit në Shkup, ka ndodhur një aksident ku janë përfshirë tre automjete.
Bëhet fjalë për një automjet „Opel“, i drejtuar nga P.I. (31) nga Shkupi, një „Audi“ me targa të Kosovës, në drejtimin e A.L. (59) nga Kosova, dhe një „Mercedes“, që drejtohej nga Sh.Sh. (47) nga Shkupi.
Drejtuesi i „Audi“-t dhe bashkudhëtarja e tij F.L. (63), të dy nga Kosova, kanë pësuar lëndime të rënda trupore. Dy drejtuesit e tjerë kanë marrë lëndime trupore. Të gjithë të dëmtuarit janë transportuar për trajtim në disa institucione shëndetësore në Shkup. Në vendngjarje është kryer këqyrja nga policia.
Pesë arrestime për drejtim të pakujdesshëm
Gjatë 24 orëve të fundit, në vende të ndryshme të vendit janë arrestuar pesë persona nën dyshimin për veprën penale „drejtim i pakujdesshëm i automjetit“.
E.A. (26) nga Shkupi, R.B. (27) nga Hasan Beg dhe M.N. (46) nga Kërçova kanë drejtuar automjete pa e kaluar provimin për patentë shoferi.
S.V. (38) nga Vinica është kapur duke drejtuar automjet, megjithëse kishte ndalesë aktive për drejtim. Ndërsa R.A. (58), gjithashtu nga Vinica, ka drejtuar automjet nën ndikimin e alkoolit dhe është përfshirë në një aksident trafiku.
Incidente dhe përleshje në Shkup
Në Sheshin „Maqedonia“ është arrestuar Z.H. (58) nga Bosnja dhe Hercegovina. Ajo dyshohet se ka tentuar t’i marrë sendet personale nga çanta një 64-vjeçari në Urën e Gurit. Sipas policisë, tentativën e ka konstatuar dhe penguar bashkëshortja e tij.
Në një shkollë fillore të Komunës së Aerodromit është denoncuar sulm fizik ndaj një të mituri nga dy të mitur të tjerë, ndërsa një i tretë e ka regjistruar ngjarjen me celular. Ngjarja ka ndodhur më 25 nëntor dhe është raportuar më 27 nëntor.
Një incident tjetër mes të miturve është shënuar në një sallë sportive në Ilinden. Një 12-vjeçare dyshohet se është sulmuar nga dy të mitura pas një konflikti të mëparshëm.
H.T. (24) nga Shkupi është arrestuar në bulevardin „Ushtria e Maqedonisë“, pasi dyshohet se ka sulmuar fizikisht policët gjatë kryerjes së detyrës.
Në Parkun e Qytetit në Shkup, A.D. (18) dhe dy 17-vjeçarë janë arrestuar pas raportimit se kishin kërcënuar katër të mitur me një send prej druri, u kishin marrë para dhe më pas kishin sulmuar fizikisht dy prej tyre.
P.D. (18) nga Shkupi dhe Sh.F. (37) nga fshati Saraj janë përfshirë në një përleshje fizike në autobus, në rajonin e Gjorçe Petrovit. Një konflikt tjetër është regjistruar në Aerodrom, mes A.A. (18) dhe një 14-vjeçari.
Në një rast tjetër në Aerodrom, dy persona kanë sulmuar D.K. (44) nga Shkupi me një send të fortë dhe një send metalik. Për identifikimin e tyre po punohet.
Në Shkup është arrestuar edhe një 24-vjeçare, e dyshuar për sulm fizik ndaj policëve. Në rajonin e Karposhit është ndaluar një 39-vjeçare për sjellje agresive ndaj nëpunësve policorë. Gjatë kontrollit, te ajo është konstatuar nivel prej 2,88 promilë alkool në gjak.
Në rajonin e Gazi Babës policia ka arrestuar K.B. (37), për shkak të sjelljes agresive ndaj zyrtarëve policorë.
Polak i arrestuar në Aeroportin e Shkupit
Më 28 nëntor, rreth orës 02:30, në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit është arrestuar shtetasi polak J.F. (47). Ai dyshohet se ka prishur rendin dhe qetësinë publike duke u sjellë në mënyrë agresive dhe të pahijshme.
Gjatë kontrollit, policia i ka gjetur dhe sekuestruar një thikë. Më pas, J.F. i është dorëzuar policëve të Stacionit Policor Petrovec për procedurë të mëtejshme.
Kallëzim për përhapje të materialeve raciste dhe ksenofobike
SPB Shtip ka ngritur kallëzim penal ndaj D.N. (47) nga fshati Çiflik i Komunës së Çeshinovës-Obleshevës, nën dyshimin për përhapje të materialit racist dhe ksenofobik përmes një sistemi kompjuterik.
Sipas policisë, më 17 nëntor, në një koment të publikuar në një portal të rrjetit social, i dyshuari ka nxitur dhe promovuar urrejtje e dhunë.
Policia vijon punën për zbardhjen dhe dokumentimin e të gjitha ngjarjeve të raportuara. Për rastet ku personat e dyshuar janë identifikuar, do të ndërmerren procedurat e mëtejshme ligjore.