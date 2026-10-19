Pas premtimit të Ramës për 2500 euro shpërblim, policia shoqëron me forcë protestuesit

Një skenë e rëndë ka ndodhur vetëm pak momente më parë në afërsi të Bulevardit Dëshmorët e Kombit. Efektivët e policisë kanë nisur shoqërimet me forcë, ndërsa në një skenë janë parë 8 efektivë duke tentuar të arrestojnë një person.
Skena të tilla kanë ardhur duke u rënduar, ndërsa vetëm sot kryeministri Edi Rama, u premtoi atyre rritje rroge dhe një shpërblim prej 2500 eurosh për ata që ndodhen pranë protestës.
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Gjithashtu ka patur edhe plumba gome në drejtim të tyre nga ana e efektivëve. Policia ka shkuar në drejtim të turmës me makina të shumta dhe furgona në ndjekje të tyre.
Sakaq, efektivët arritën të kapin një të ri në Parkun Rinia.