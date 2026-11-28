Sektori informal në Maqedoninë e Veriut vijon të zgjerohet, edhe pse numri i personave të papunë është në rënie. Më shumë se 103 mijë persona punojnë pa qenë pjesë e marrëdhënieve të rregullta dhe formale të punës.
Të dhënat më të fundit të Entit Shtetëror të Statistikave tregojnë se gjatë tremujorit të tretë të vitit 2026 janë evidentuar 103.177 të punësuar në të zezë. Krahasuar me tremujorin e mëparshëm, ky numër është rritur me 2,1 për qind.
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Bujqësia, pylltaria dhe peshkataria përfshijnë pjesën më të madhe të kësaj kategorie, me 58.213 persona ose 56,4 për qind të totalit. Ndërsa në sektorin e ndërtimtarisë janë të angazhuar rreth 16 për qind e tyre.
Ndërkohë, numri i të papunëve është ulur me 0,5 për qind në krahasim me tremujorin paraardhës dhe me 2,4 për qind kundrejt së njëjtës periudhë të vitit të kaluar.
Sipas të dhënave, fuqia e përgjithshme punëtore përbëhet nga 797.775 persona.