Flota e automjeteve luksoze të Policisë së Dubait është zgjeruar me një motoçikletë sportive BMW M 1000 RR, ndër modelet më të fuqishme të prodhuesit gjerman.
Motori i ri u bë publik gjatë Samitit Botëror të Policisë, të zhvilluar në Dubai.
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BMW M 1000 RR është lyer me ngjyrat dalluese të uniformës së policisë, të bardhë dhe jeshile, ndërsa në pjesën e përparme janë vendosur drita LED blu.
Modeli sportiv përdor një motor katërcilindërsh me vëllim 999 kubikë, i cili prodhon 218 kuajfuqi në 14.500 rrotullime për minutë.
Motocikleta arrin një shpejtësi maksimale prej rreth 314 km/orë dhe përshpejton nga 0 në 100 km/orë për 3.1 sekonda.
Pavarësisht këtyre parametrave, përdorimi i saj nuk parashikohet të lidhet kryesisht me ndjekjen e personave në kërkim.
Autoritetet kanë bërë të ditur se mjeti do të përdoret për të rritur prezencën policore pranë monumenteve dhe pikave turistike të qytetit.
Policia e Dubait është e njohur ndërkombëtarisht për flotën e saj të veçantë, ku bëjnë pjesë edhe automjete si Ferrari 812 Superfast dhe Lamborghini Temerario.
BMW M 1000 RR nuk është modeli i parë i kësaj marke që i bashkohet flotës së policisë së Dubait.
Në vitin 2020, autoritetet morën 10 motoçikleta BMW R 1250 RT-P, të modifikuara posaçërisht për shërbime patrullimi policor.