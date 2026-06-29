54-vjeçari lëndohet rëndë në një aksident në rrugën rajonale Shkup–Veles

Një aksident trafiku mes një veture dhe një mopedi ka ndodhur në rrugën rajonale Shkup–Veles, njoftojnë nga MPB.

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Sipas informacionit zyrtar, më 28.06.2026, rreth orës 08:40, në SPB Shkup është raportuar se në këtë aks rrugor janë përfshirë një automjet udhëtarësh „Volksvagen Golf“ me targa të Shkupit, që drejtohej nga G.S. (75) nga Shkupi, dhe një moped „Hamaçi“ me targa të Shkupit, të cilin e ngiste T.T. (54) nga Shkupi.

Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i mopedit ka marrë lëndime të rënda trupore, të cilat janë konstatuar në Institucionin e Shëndetit Publik „Shën Naum i Ohrit“ në Shkup.

Nga MPB bëjnë të ditur se një ekip hetimor i SPB Shkup ka kryer këqyrje në vendin e ngjarjes.


Shtuar 29.06.2026 15:05

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