Ascoli i paraqet një ofertë dyvjeçare Elseid Hysajt, tani presin përgjigjen e mbrojtësit të Shqipërisë

Sipas raportimeve më të fundit të “TuttoMercatoWeb”, klubi i Ascolit ka vendosur kontakte me mbrojtësin shqiptar Elseid Hysaj dhe i ka ofruar një marrëveshje 2-vjeçare, ndërsa detajet financiare mbeten të pakonfirmuara.

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Lëndimi i mbrojtësit të krahut Manuel Alagna e ka detyruar trajnerin Francesco Tomei t’u kërkojë drejtuesve të klubit një lëvizje të menjëhershme në treg.

Përvoja e Hysajt vlerësohet shumë nga skuadra e Serie B, e cila shpreson që ai të japë kontribut në arritjen e synimit kryesor të sezonit, ngjitjen në Serie B.


Shtuar 23.09.2026 15:23

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