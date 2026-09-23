Çmim i reduktuar për Federico Chiesën nga Liverpooli, Interi dhe Napoli në konkurrencë

Federico Chiesa mund të largohet nga Liverpooli në afatin kalimtar të janarit, pasi klubi anglez ka vendosur një çmim prej vetëm 15 milionë eurosh për sulmuesin italian, sipas raportimeve.
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Calciomercato shkruan se Chiesa ende nuk ka luajtur asnjë minutë këtë sezon për shkak të një dëmtimi të pësuar gjatë fazës përgatitore. Kur të jetë rikuperuar, 28-vjeçari do ta ketë të vështirë të gjejë vend në formacion, pasi në skuadrën e drejtuar nga Iraola, lojtarët Victor Munoz dhe Bradley Barcola radhiten më lart në hierarki.
Më herët, Napoli dhe Interi kanë shfaqur interes për të. Gjithashtu, Chiesa po shfaq gjithnjë e më shumë pakënaqësi për mungesën e minutave dhe dëshiron të rikthehet në kombëtaren italiane, e cila drejtohet nga Roberto Mancini.
Liverpooli deri tani ka bërë pak përpjekje për të nxitur largimin e italianit, ndërkohë që paga e tij vjetore prej 7 milionë eurosh mund të ndërlikojë një marrëveshje me skuadrat italiane që interesohen.