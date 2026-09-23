Data kufi për zgjedhjen e Presidentit të Kosovës, Gjykata Kushtetuese vendos 6 tetorin 2026

Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka saktësuar se deri në cilën datë duhet të finalizohet procesi i përzgjedhjes së kreut të shtetit.
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Sipas vendimit të marrë, periudha kushtetuese prej 60 ditësh ka nisur të llogaritet nga 8 gushti i vitit 2026 dhe do të mbyllet në 6 tetor të po atij viti.
Trupa gjykuese ka theksuar se ky kalendar kohor buron nga përcaktimet e nënparagrafit 3, paragrafi 1 i nenit 82 të Kushtetutës së vendit, i cili trajton rastet e shpërndarjes së Kuvendit.
Në arsyetimin e aktgjykimit thuhet shprehimisht: “Afati gjashtëdhjetë (60) ditor për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës, sipas nënparagrafit 3, paragrafit 1 të nenit 82 [Shpërndarja e Kuvendit] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës ka filluar më 8 gusht 2026 dhe përfundon më 6 tetor 2026”.
Rrjedhimisht, pas interpretimit të Gjykatës Kushtetuese, 6 tetori i vitit 2026 mbetet afati i fundit ligjor për t’i dhënë vendit një president të ri.