Ilir Deda: Vendimi i Kushtetueses sqaron çdo gjë, tani presim përbashkimin politik

Pas publikimit të vendimit të Gjykatës Kushtetuese, analisti Ilir Deda ka shprehur mendimin se tashmë është rivendosur ligjshmëria në procesin e krijimit të institucioneve pas zgjedhjeve.

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Sipas tij, tani pritet të qartësohet nëse ekziston ndonjë opsion për bashkërendim politik në rrethanat e tanishme, të cilat ai i konsideron si më sfidueset në një periudhë 15-vjeçare.

Në reagimin e tij të plotë, Deda thekson se Gjykata e riktheu konstituimin institucional në shinat e ligjshmërisë dhe, njëkohësisht, ndryshoi krejtësisht llogaritë elektorale për datën 27 dhjetor. Ai shton se, meqë tanimë çdo gjë është e qartë, mbetet për t’u parë nëse ka fare hapësirë për unitet në këtë situatë, të cilën ai e përshkruan si më të vështirën e këtyre 15 viteve të fundit.


Shtuar 23.09.2026 15:25

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